阿原台南三井開幕。（阿原提供）

台灣保養品牌「阿原YUAN」在台南三井OUTLET「MITSUI OUTLET PARK」專門店，正式開幕。位於3樓的阿原，除了秉持一貫的人文風格，更將「減碳環保」的品牌精神融入店裝。

阿原進駐台南三井OUTLET，依舊秉持一店一特色的訴求，融入台南府城的建築特色「紅磚文化」，並以人文關懷、環境保育的品牌精神，打造「從北海到南瀛、從餘料到新生」的文化磚牆。

阿原台南三井開幕。（阿原提供）

走進台南三井OUTLET阿原門市，在商品陳列牆柱的柱腳，以台南府城的紅磚作為文化串聯，這些「紅磚」大有來頭， 阿原位於新北石門的「北海明珠」建地工程，建材餘料清水磚，恰好與阿原台南三井店希望呈現的「府城紅磚文化」契合。

阿原台南三井開幕。（阿原提供）

「清水磚」屬於紅磚類，台南三井店裝前一晚，從創辦人阿原大哥、北海工班師傅、到照顧阿原農場的藥草師們，都下場搬磚，展現了阿原一直重視的「勞動力美學」。這些原本要廢棄的建材餘料，重新運用在新店的設計中，真正實現「讓餘料重獲新生」、「企業永續ESG內涵」的品牌概念。