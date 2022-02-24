俄羅斯對烏克蘭發動攻擊 鋁價衝上歷史新高 17:182022/02/24 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鋁礦主要產國俄羅斯今天對鄰國烏克蘭發動軍事攻擊，鋁價應聲攀上歷史新高。(示意圖／shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鋁礦主要產國俄羅斯今天對鄰國烏克蘭發動軍事攻擊，鋁價應聲攀上歷史新高。 法新社報導，工業用金屬鋁今天觸及每公噸3382.50美元高價，打破2008年7月全球金融危機期間創造的原本歷史高峰價位紀錄3380.15美元。 烏克蘭進入緊急狀態 制裁351俄人 俄烏衝突一觸即發 烏克蘭總統：致電俄總統未回應 #俄羅斯 #烏克蘭 #鋁價 #歷史新高 #發動攻擊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國：安理會將表決針對俄羅斯的決議 16:402022/02/24 財經 親俄部隊宣稱攻下新領土 烏反嗆：殺死大量俄國傭兵 17:172022/02/24 國際 危機四伏 烏克蘭宣布關閉該國領空 14:452022/02/24 財經 德批俄攻烏克蘭赤裸裸違國際法 北約將緊急開會 15:232022/02/24 國際 烏克蘭總統發表電視講話 稱不會發動戰爭 將與俄對話 09:322022/02/24 國際 俄羅斯入侵烏克蘭 外交部責成鄰近館處啟動撤僑計劃 16:072022/02/24 政治 俄羅斯攻打烏克蘭 台灣突爆10萬則討論衝上推特熱搜 14:562022/02/24 政治 俄攻打烏克蘭 拜登怒嗆 美與盟邦將對俄全面制裁 11:502022/02/24 國際 烏克蘭宣布進入「30天緊急狀態」 促請公民立即離開俄羅斯 03:592022/02/24 國際 《國際政治》俄烏邊境再現新軍事部署 俄羅斯關閉部分空域 10:342022/02/24 財經 俄鄰近烏克蘭地區國內航班停飛 直至3月2日 17:102022/02/24 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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