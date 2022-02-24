鋁礦主要產國俄羅斯今天對鄰國烏克蘭發動軍事攻擊，鋁價應聲攀上歷史新高。

法新社報導，工業用金屬鋁今天觸及每公噸3382.50美元高價，打破2008年7月全球金融危機期間創造的原本歷史高峰價位紀錄3380.15美元。