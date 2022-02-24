基隆市政府為落實普特融合教育，設置全市首座符合特殊奧林匹克標準滾球賽道。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

市長林右昌表示，未來將培育「特奧滾球」運動員及融合夥伴，助特教生走入群體社會。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府為落實普特融合教育，設置全市首座符合特殊奧林匹克標準滾球賽道，今日於安樂高中啟用。市長林右昌表示，未來將培育「特奧滾球」運動員及融合夥伴，助特教生走入群體社會。

林右昌指出，符合特奧標準滾球賽道今成立啟用，提供全市特教生運動，除改善學校軟硬體讓老師安心教學，也希望融合教育從小扎根，讓台灣社會更包容、更和諧團結，相信藉此能培養學童同理心、學習專注力與運動策略。更以簡報中的標題「勇敢嘗試、爭取勝利」，鼓舞現場孩子，每個人都是獨一無二的個體，要勇敢追求人生的目標與勝利。

基隆市政府教育處代理處長杜國正表示，近年不斷提倡學校規畫特教生與普通生融合活動，這次藉由特奧滾球，讓特教生走入群體社會，也讓普通生理解個別差異與特殊性，培養同理心及學習與不同人有效溝通與應對的技巧，在活動時，彼此合作互動，逐步消弭因不了解造成的忽略與歧視。

安樂高中校長方保社帶領特教團隊，率先推動融合教育，協調特教生與普通生組隊參加2020、2021年特殊奧林匹克滾球競賽，皆榮獲融合團體賽冠軍；安樂高中組長彭淑珍更將現行僅供國小以上學生進行特奧滾球比賽規則重新規畫，讓學前特教與普教幼生，在大肌肉活動課時，先行學習特奧滾球規則。

教育處指出，特殊奧運針對智能障礙者（孩童及成人），設計國際通用全年性運動訓練及競賽計畫。另外，教育部體育署每年委託中華民國智障者體育運動協會（中華台北特奧會）舉辦特殊奧林匹克各項運動競賽，提供國內智障人士奧運模式訓練與比賽機會。