張姓食品小開去年駕駛名車與宋姓男大生發生行車糾紛，並以球棒毆打宋姓男大生到一度命危，過年前3人主動提出和解；宋母24日指出，其中1人的媽媽還說要拿出「5萬、10萬」賠償，調解金額天差地遠，根本不把人命當一回事。

宋母目前仍是陪伴兒子定期到醫院復健，宋母說，可能因為兒子目前平衡感不好，頭部仍有暈眩、頭痛問題，後腦勺有明顯圓形禿，尤其精神上創傷仍在。

宋母指出，她的律師以兒子的勞動力減損來評估賠償，張姓主嫌請了3名律師，另2人各請2名律師，卻有人提出「5萬、10萬」賠償金額，相信請那麼多律師已超過5、10萬，雖然兒子治療醫藥費目前有家人支持，但調解金必須具懲戒性，不能草草了事。

宋母表示，這段期間她陪著兒子跑醫院、上法院已身心俱疲，對方疑為擺脫重傷害罪責，要求他們再送第2家醫院鑑定，她覺得跑醫院好像永無止盡，傷口不斷被檢視，又一次的傷害。