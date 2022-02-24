林明禎在手遊裡的造型扮像甜美。（愛玩天地提供）

大馬國民女神林明禎繼任賢齊代言手遊《夢幻新誅仙》手遊，同樣受邀演繹誅仙經典角色「碧瑤」與「陸雪琪」，以甜美婉約及空靈仙氣形象喚起廣大仙友的誅仙回憶，談到這次扮演的兩大誅仙要角，在個性或心態上皆有截然不同的體會，她認為自己的個性與對事業勇往直前的心態與碧瑤較為相似，然而在陸雪琪的戀愛觀上看到自己的影子，除了含蓄以外也對過往回憶較為難以割捨。

林明禎自認現在對於愛情，就是保持好自己充滿活力與能量的狀態，「雖然自己較不擅長接收戀愛訊號，但只要是人際之間的邂逅與相處，都會在心裡留下迴響」，相信接下來若遇到命中注定的另一半，也能勇敢踏出、好好把握幸福。

林明禎2014年出道至今，從MV出演、發行音樂作品到挑戰電影大銀幕，任何機會都勇敢嘗試和磨練，持續帶給觀眾更多面貌和驚艷。明禎在事業版圖的規劃也是全力衝刺，除演藝工作外，也在台灣成立工作室，更在香港、馬來西亞等地發展多元事業，深信自己的命運自己掌控，為成就出色絕不妥協。雖近年疫情嚴峻，她仍為工作四處奔波，特別感追台灣及香港的朋友時常關心家鄉馬來西亞疫情，希望大家都一切平安順利，期盼早日跟各地粉絲們實體見面。