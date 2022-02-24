李燕、陳冠霖10年6度配對。（粘耿豪攝）

李燕、陳冠霖分別飾演護理師與霸道總裁。（粘耿豪攝）

陳冠霖、李燕是三立8點檔的當家螢幕情侶，在新戲《一家團圓》再度以高冷霸道總裁跟熱情嬌俏護理師湊對，這已經是兩人10年來第6度配對，網友曾戲封他們是「生生世世」、「萬年情侶」，被問會不會感到膩？陳冠霖表示就是工作；李燕則爆料日前江宏恩跟夏語心拍床戲，陳冠霖在旁看了好羨慕，「他10年滾床同一人！只有我！」

李燕說當時拍完《炮仔聲》時還跟陳冠霖特別說一聲「江湖再見」，沒想到這檔戲又成情侶，陳冠霖也開玩笑說：「是孽緣！」這次兩人在戲中一場粉紅泡泡的壁咚劇情，要演的很害羞，這場戲拍完後他們聽到工作人員說：「兩人加起來都要100歲了，還裝害羞。」李燕說兩人是同事關係，再熟也會害羞，像上一檔兩人有場激情吻戲，親到嘴脣都破了，但現在看到畫面都還是會害羞。

陳冠霖兩年前跌倒後摔傷額頭傷及視神經，後來靠著打幹細胞恢復皮肉傷，但兩眼視神經至今還受損留下後遺症；結果眼睛禍不單行，今年一月在台南拍攝《一家團圓》外景一場汽車發表會的戲，當時飛車戲需要讓車子漏油起火，工作人員趕緊灑木屑，沒料到木屑彈飛到他右眼，因為忙拍戲，過了一段時間才去看醫生，發現木屑至今仍留在眼睛裡，醫生說只能點藥水讓它自己流出來，也因此至今右眼都還是腫腫的，每天上戲前都要先冰敷，「很多人以為我眨眼是在眉目傳情，其實是因為眼睛不舒服有異物感啦！」

李燕飾演的熱情護理師把陳冠霖飾演的高冷總裁融化，被問戲外對小護士是否有過遐想？李燕先笑說：「我的護士服他一點興趣也沒有，不是小裙子，而且是高領、長褲！」陳冠霖說，正常男人都會有制服誘惑，至於對哪種最有想想像？「都喜歡，都沒試過。有些事想想就好，也要雙方配合，太太沒有扮過」。李燕則繼續爆料：「他對OL也很有興趣，之前的某一檔我穿套裝，那種A字窄裙，他就一副真的滿喜歡、很有感覺的樣子！」

李燕戲開拍之後也暫時要和狗兒子黃金獵犬分開，目前狗狗送回媽媽家由弟弟幫忙照顧，有時一碰面兒子就像瘋了一樣，開心地一直咬她衣服。