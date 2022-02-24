俄羅斯政府於2月24日對烏克蘭境內展開軍事行動，外交部發言人歐江安表示，外交部已責成我國駐鄰近館處啟動緊急撤僑應變計畫，並持續與在烏所有國人保持密切聯繫，協助在烏國人立即動身遠離可能爆發軍事衝突的區域。
歐江安說，外交部嚴厲譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略行動。烏國首都基輔等城市已陸續傳出遭砲火攻擊，俄烏戰事恐將全面爆發。另烏克蘭政府稍早宣布自24日零時起，全國進入緊急狀態，並限制商用航班進入烏國領空。
外交部再次強烈呼籲仍留在烏克蘭的所有國人應立即離境，盡快以陸路方式前往烏克蘭西邊地區及進入波蘭境內避難。在烏克蘭的國人如果有急難需要協助，請撥打緊急電話＋668-027-574與波蘭代表處，或＋7-969-008-6111與駐俄羅斯代表處聯繫；另擬前往或已在西烏地區利維夫市（Lviv)的國人則請撥打＋380-44-537-0982與基輔台灣貿易中心聯絡。
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