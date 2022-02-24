健保署北區業務組統計桃竹竹苗四縣市，每年約有3萬名民眾因遺失繳款單臨櫃申請補開，受疫情影響，有越來越多人選擇使用電子繳款單，避免接收信件時接觸病毒。健保署近年來推廣健保業務電子化，提醒民眾只要下載健保快易通App，就能無紙化動手指完成健保費補單及繳費，快又省時。

健保署北區業務組表示，統計轄區桃竹竹苗4縣市每年約有3萬人臨櫃申請補開繳款單，統計去年一整年桃竹苗地區個人繳健保費約43％的民眾選擇到便利商店繳費，顯見便利商店代收也是民眾首選的繳費管道。

但是很多民眾反映，繳費單遺失要臨櫃補開繳費很麻煩，或是到了超商要繳費才發現忘記帶繳款單，為使民眾「不出門也能辦健保事」，健保署近年來積極推廣健保電子化服務，民眾只需手機下載「健保快易通」App，登入「健保櫃台」，在「個人各項查詢及設定」服務專區中點選「未繳保費查詢」，選擇欲繳年月之保險費點選「繳費」，習慣超商繳費的民眾，選擇「超商行動條碼」，即可在四大超商繳費。