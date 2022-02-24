3D MMORPG《RO仙境傳說：新世代的誕生》於2月24日迎來全新改版，經典場景「克魔島」地圖即將全新上線，同時玩家Base等級上限也同步開放至110級，另外還新增了3位附魔屬性NPC，可針對玩家的武器、防具、飾品進行附魔，用以提升玩家的實力，讓玩家能夠應對更強大的BOSS敵人。

經典場景「克魔島」完全解密

經典地圖「克魔島」將在本次更新中以全新的造型上線。「克魔島」上共有五個全新遊戲場景，不同的場景都有不一樣的魔物以及相對應的道具，玩家將會跟隨著主線任務一一解鎖這五大新場景。

《RO仙境傳說：新世代的誕生》克魔島全新開放 半龍人來襲、不夜城即將殞毀？

「克魔島」如今雖然是個歌舞昇平的不夜城，可它最早只是座在龍族的殘暴統治下火蔓遍野、草木不生，連魔物都難以生存的無人島。直到千年前奈里烏斯家族的先祖「瑪格麗特」與她同是舞娘出身的好友「娜塔莎．特莉絲塔」一起發現了這片土地，並合力擊敗了龍族後，才還「克魔島」眾聖靈以安逸的生存環境。但是近來「克魔島」卻出現了一些異象，因此玩家必須完成對應的主線任務，然後得以透過卡普拉傳送到克魔島進行調查。級別較低的玩家，也可以步行前往，但途中需注意高等級的魔物，小心還沒走到「克魔島」就被魔物打倒囉！「克魔島」上共分成五個遊戲場景區域，分別是克魔島主城區、克魔島洞內穴、巴不其卡森林、克魔島海邊以及基乃依沼澤。不同的場景有著不同的風格，等待玩家前往探索！

歡樂和平的克魔島海邊

帶著陰森氣息的基乃依沼澤，好像隨時都會有魔物出沒。

因應「克魔島」的開放，在這片區域中也新增了三位附魔師為玩家服務，分別是「武器附魔師」克萊恩、「防具附魔師」韋爾琪以及「飾品附魔師」蜜斯特莉。這三位附魔師實際上能提供給玩家什麼幫助，玩家要如何與附魔師互動，這就等玩家們親自進來遊戲中一探究竟了。

全新魔物 等你來戰

有了全新的區域地圖、高等級副本，那當然也有全新魔物登場。本次「克魔島」改版，總共開放了二十多種新魔物，其中包含1隻全新BOSS，就是在「龍炎巢穴」當中會遇到的火屬性BOSS半龍人。以及2隻MVP，分別是無屬性的塔奧群卡、暗屬性的殭屍龍，另外還有暗屬性的獸牙怪、不死系的亡靈巫師這2隻MINI魔物。這些新魔物的等級實力都不同凡響，建議玩家一定要做好萬全準備再前往挑戰，如果成功擊敗MVP，MINI或是Boss，就有機率獲得橙色裝備或是橙色卡片，這對玩家的戰力來說，無疑是一次飛躍性的大成長。

《RO仙境傳說：新世代的誕生》克魔島全新開放 半龍人來襲、不夜城即將殞毀？

龍炎巢穴副本 誰能打敗龍族成為新英雄

伴隨著「克魔島」地圖的開放，逐漸揭開「克魔島」的過往時，一個全新、龐大的副本「龍炎巢穴」，也等待玩家前往挑戰。

當年被擊敗的龍族，並沒有消失，反而對人類的恨意與日俱增。龍族的現任首領，從未試想過以戰爭之外的方式來解決兩族間的矛盾。於是便依託於風之伊米爾之心碎片的力量，使龍炎得以複燃，更藉此向人類宣戰，意圖從奈里烏斯家族手中奪取克魔島的統治權，重鑄族群昔日的榮光。希望的曙光沉眠在焦土之上，直至勇者的出現，而你能否拯救這片土地，創造全新的傳奇與歷史？

玩家只要完成主線任務，就可以解鎖「龍炎巢穴副本」，屆時便可以挑戰龍族首領「半龍人」，成為「克魔島」的新英雄。

著名的海邊之都「克魔島」異象頻傳，身為《RO仙境傳說：新世代的誕生》的每一位玩家都責無旁貸，趕快拿起你手中的武器，前往這座不夜城，掃除邪惡勢力，讓「克魔島」重新恢復成一個歌舞昇平的享樂之都。趕快下載《RO仙境傳說：新世代的誕生》，一同體驗經典場景「克魔島」吧！