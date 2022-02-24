大陸央視新聞用戶端報導，從2月24日起，烏克蘭局勢急劇惡化，一些城市已經發生爆炸事件，軍事行動已在展開。烏安全風險陡然上升。中國駐烏克蘭大使館提醒在烏中國公民和企業，高度注意安全，車身可貼中國國旗。

中國駐烏克蘭使館在此提醒在烏中國公民和中資企業：

1、社會秩序混亂失控，特別是城裡發生嚴重騷亂時，在大街上行走可能成為被攻擊的目標，交通也可能隨時被阻，倉促外出可能遭遇不可控風險。最好待在家裡，且遠離窗戶和玻璃，以免發生意外傷害。如出現危險情況，一定要保持冷靜，一切以確保人身安全為首要並第一時間聯繫當地強力部門。

2、與當地華僑華人協會、留學生會、中國商會及熟人朋友保持聯繫，互通資訊，互相説明。如遇斷網、斷電、斷手機信號，不要慌張，待通訊方式恢復後第一時間關注使館通過各種方式，特別是微信公眾號和官網發佈的資訊。

3、如開車長途旅行，注意沿途是否可以加油，防止加油站關閉，導致無法繼續前行。可在車身明顯處貼上中國國旗。

4、密切關注事態發展，並注意當地發布的安全提示，不要前往局勢不穩地區。

5、中國人民歷來具有團結奮鬥、互幫互助的優良傳統，出門在外更是需要中國同胞之間發揚這種精神，相互之間要努力伸出援助之手，體現中國人的形象和中國的力量。特別是在烏的中國企業、有著在烏豐富工作和生活經歷的華商華僑等，要多幫助經驗經歷少的其他同胞，特別是留學生。困難時刻，相互溫暖、相互幫助最重要。

6、請大家思想上不要恐慌。使館將與大家同在，並全力解決大家遇到的問題。