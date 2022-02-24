俄烏正式開戰，國際油價飆漲，街口投信指出，倘若俄羅斯遭到禁止原油出口制裁，恐對全球原油市場供需造成嚴重衝擊。另一方面，因歐洲部分國家仍受困於資本投資不足，短期加速增產的幅度仍不易擴大，預期布蘭特原油正式重回2011～2014年每桶100~130美元的交易區間。

國際間布蘭特原油期貨價格，今（24）日創下自2014年9月以來首次突破每桶100美元大關，街口投信分析，因稍早俄羅斯總統普丁正式下令在烏克蘭東部頓巴斯地區發動特別軍事行動，位於黑海的烏克蘭港口城市敖德薩亦已遭到俄軍登陸。

街口投信指出，目前烏克蘭外交部長向國際社會喊話，要求立即向俄羅斯實施全面制裁，以一切形式孤立俄羅斯，作為全球前三大的原油生產國，倘若遭逢與伊朗一樣的禁止原油出口制裁，恐對全球原油市場的供需造成嚴重衝擊。

除此之外，俄羅斯是歐洲國家天然氣的主要供給者，先前德國總理蕭茲已叫停連結俄羅斯與德國的北溪2號天然氣管線，在俄羅斯與西方國家的關係持續惡化之下，歐洲的天然氣供給恐全面中斷，歐洲各國為抵禦異常寒冷的冬季，勢必以傳統原油進行替代，這將進一步助長原油的漲勢，下一個關鍵將在3月初的OPEC會議。

街口投信強調，惟目前部分國家仍受困於資本投資不足，短期加速增產的幅度仍不易擴大，布蘭特原油正式重回2011～2014年每桶100~130美元的交易區間。