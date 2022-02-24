金融監理沙盒2021年下半年申請掛蛋，金管會為求突破推出「主題式監理沙盒及業務試辦」，首波主題「數位身分認證及授權」線上座談說明會24日舉辦，吸引了600名新創及產業相關人員上線，金管會指出，想進「沙盒」者由創新中心受理輔導、申請、審查、實驗，若想「試辦」者由各業務局受理，申請期間至2022年5月底止。

金管會綜合規劃處長胡則華表示，本次推出主題式監理沙盒及業務試辦，主要是參考世界銀行在2020年11月發布全球推動監理沙盒經驗的研究結果報告，該報告指出監理沙盒須符合市場需求，而推動主題式監理沙盒則有助於發展特定類型的技術，因此金管會順應國內市場發展趨勢及民眾需求，推出主題式監理沙盒及業務試辦，主動對外徵求案件。

金管會創新中心組長蔡少懷指出，「數位身分認證及授權」的範圍及應用十分廣泛，主要可劃分為四大領域：身分確認（Identity proofing）、認識客戶（KYC）、身分驗證（Authentication）及授權（Authorization）。

針對監理沙盒與業務試辦的差異，蔡少懷解釋，「監理沙盒」的實驗主要針對會涉及法律、法規禁止事項的創新業務，申請對象沒設限，實驗期間一至三年，向創新中心提出申請；而金融業務試辦則是未涉及法律、法規命令禁止事項的創新業務，申請對象限金融業，試辦期間原則上是六個月、向金管會各業務局申請。

蔡少懷指出，針對主題式監理沙盒也有相關配套措施，包括：組成專家顧問團，於案件輔導、審查、期中效益評估及期末成果評估之過程中，提供專業意見或邀請其參加會議。另外於主題式活動期間，辦理相關宣傳、說明會或媒合等周邊活動。至於「非主題的實驗或試辦案件」仍可依現行程序辦理。

此次線上說明會前金管會主委、政大金融科技研究中心主任王儷玲也分享「數位身分認證及授權之發展趨勢與研究成果」，她指出，根據去年10月至11月與銀行、保險、證券、金融科技新創業者進行的六場場景應用需求訪談中發現，目前業者最大痛點之一就是「缺乏數位身分認證信賴框架。」像是各產業間缺乏共同詞彙、各產業業務需求差異明顯、各產業法微與規範差異、新興科技凸顯上位法規（如電子簽章法）在數位時代的不足、自然人與法人情境差異。