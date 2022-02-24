俄烏戰爭讓資本市場重挫，一旦出現恐慌性賣壓、無量下跌時，金管會將有18套劇本可視情況推出，穩定台股交易，其中最簡單的就是鼓勵上市櫃公司辦業績說明會、執行庫藏股，以穩定投資人信心，再者就會是放寬擔保品範圍、限制借券賣出量、平盤下不得放空、縮小或禁止當沖、綜小台股漲跌幅等。

台股24日因地緣政治風險升高，下挫逾461點，政府各單位亦全神貫注，密切注意是否要祭出必要措施，穩定資本市場。

金管會在2020年3月全球因新冠肺炎疫情漫延，股市重挫、債券信用風險急升的情況下，曾祭出放寬信用交易追繳差額的抵繳擔保品範圍、要求證券自營商造市、限制借券賣出總量、當日收盤價跌幅逾3.5％次一日平盤下不得放空、鼓勵金融業執行庫藏庫並買進績優股票等，同時也鼓勵上市櫃公司辦業績說明會及執行庫藏股。

且在小額投資人紛紛進場投資台股時，金管會亦會要求證交所、櫃買中心及各金融機構多向投資人說明，繼續定期定額長期投資，穩定資金動能。

而金管會的18套劇本一般都會在下午結束交易後，無預警公布，隔日立即生效，視市場情況回復穩定後收回，亦或直接訂明結束日期，再視市場情況決定是否延長或如期結束。