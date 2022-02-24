新竹市議會議長許修睿（右）今天親自發放禦寒用品及熱食，還親自手沖熱咖啡，並送上溫暖的地瓜給街友，溫暖大家已冰凍多天的身心。（陳育賢攝）

近日寒流來襲，街友等弱勢朋友流落在外令人擔憂，新竹市議會24日特別結合民間社福團體，啟動低溫關懷計畫，加強對街友的關懷訪視，議長許修睿更親自發放禦寒用品及熱食，還親自手沖熱咖啡，並送上溫暖的地瓜給街友，溫暖大家已冰凍多天的身心。

寒流來襲，全台傳出有超過200人送醫，冷得讓人受不了，而新竹地區不僅氣溫低、雨彈不斷，還有特有的強風，讓體感溫度比實際溫度更低。

而街友們夜晚露宿街頭，外縣市也傳出有街友疑似太冷猝死的不幸事件發生，街友的生活令人擔憂。

新竹市議會、台灣愛的萌芽福利協會、中華照顧者關懷協會、竹安基金會等民間社團，昨天特別共同發起關懷街友，寒冬送暖活動，發放物資等，協助街友度過這波寒流。

議長許修睿親自將熱騰騰的地瓜、咖啡，餅乾還有泡麵、暖暖包等物資送到街友手上，雖然天氣寒冷，街友們的心卻瞬間暖和起來。

許修睿說，這社會上有許多需要幫助的人，我們期待有更多人願意伸出援手。他也特別感謝許多民間社團對街友的付出，不只發送物資，也輔導街友就業、創業服務，協助街友重回社會。

台灣愛的萌芽福利協會理事長劉志枰指出，協會服務範圍主要以新竹縣為主，由於新竹市議會議長許修睿長期關懷弱勢與公益活動，因此這次跨足新竹市，特別與新竹市議會共同拋磚引玉。

另外，長期在新竹市服務街友的竹安基金會表示，目前他們會在市區幾個定點發送便當給街友，也會不定期訪視街友，提供適當的協助。

他表示，新竹縣市為共同生活圈，街友棲息與流動區，不論資源、生活需求上彼此緊密連結，根據民間社團初估，目前街友概況，竹市在案列冊約有50名、竹縣則有86名，縣市合計在案登記的無家者共有136位。