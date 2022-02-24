媒體報導烏克蘭各地城市傳出爆炸，國內機場與軍事設施遭到攻擊。烏克蘭外交部長Kuleba宣布烏克蘭將行自衛，總統Zelenskyy宣布烏克蘭進入戰時狀態，俄烏衝突規模擴大。短期軍事衝突可能升溫，股市波動加大，資金轉向美債ETF，據最新統計，元大美債20年(00679B)ETF最新受益人數已經超過1萬人，來到15961人次，近期申購美債ETF人數大暴增。

元大美債20年在2017年1月掛牌上市，成立以來一直是備受關注的債券ETF之一，包括該ETF成立時規模超過百億元，打響債券ETF的知名度，之後也是首檔受益人數破千人的ETF，人氣持續成長。元大美債20年ETF 2021年底受益人已成長到8262人，今年股市震盪加劇，資金積極布局債券ETF，推升元大美債20年ETF再度升溫，成為首檔受益人數超過1萬人的債券ETF。而至2月中，該基金規模再增加到161.08億元。

據統計，若以受益人數來看，台股掛牌美債ETF為元大美債20年排名第一，而若以基金規模來看，富邦美債20年(00696B)排名第一達249.14億元。不排除富邦美債ETF(00696B)有同集團的富邦人壽加持，擴大其規模。