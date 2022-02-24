俄烏24日開戰，23日還微幅上漲的台股一開盤就下跌，一度跌掉近500點，收盤下跌461點，跌幅2.55%，比道瓊1.38%的跌幅更深。尚未開盤的美股也不妙，截至下午3時，道瓊期貨指數已下跌789點，跌幅2.39%。

台股跌幅比美股更深，東華大學新經濟政策研究中心主任陳松興指出，由於台灣媒體普遍報導俄烏不會開戰，以致多數民眾並不相信俄烏會開戰，現在戰爭爆發，投資人的信心崩盤，導致補跌的現象；相形之下，美國政府在戰前已按步就班充分公布俄國軍事部署進展，市場已經預先反應，因此，一旦真開戰，台股自然比美股跌更深。

陳松興的分析也得到民調的佐證。台灣民意基金會在22日俄軍入侵當天公布的民調顯示，二十歲以上台灣人中，只有二成二認為俄羅斯與烏克蘭可能在未來一兩個星期內開戰，但有五成一認為不可能。

台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書上表示，顯然，台灣絕大多數人不認為俄羅斯真的會入侵烏克蘭。

為什麼台灣有過半數人不覺得俄羅斯真的會入侵烏克蘭？尤其當美國總統拜登言之鑿鑿，幾度三番高分貝指出俄國總統普丁已經吃了秤陀鐵了心，入侵烏克蘭是早晚的事，甚至明指就是2月16日，但台灣大多數人還是不相信，這其中包括諸多名嘴，甚至專家學者。

游盈隆指出，不少政論名嘴談起烏克蘭危機，常搬弄一些似是而非的概念，「大國博奕」算是較常見的，最可笑的是，有些號稱是國際關係學者，卻常預測錯誤，被瞬間打臉。

游盈隆認為，多數台灣人錯誤預測俄軍入侵的可能性，也許是犯了「一廂情願」的謬誤，這參照六成一台灣人不認為中共會出兵攻打台灣，心情上是一致的；也就是說，一廂情願地不認為俄烏戰爭會發生，其實正是一廂情願地不希望中共武力犯台的心理投射。

但現實就是現實，俄烏開戰了，而且不太可能速戰速決。

陳松興指出，普丁早從去年底就要進軍烏克蘭，因為如果拖到3月融雪，俄軍進軍速度就大受影響，但為了不砸中國國家主席習近平的台，才等到北京冬奧結束後再出兵，但讓普丁沒想到的是歐盟，特別是德國竟然支持美國，宣布經濟制裁俄國；照普丁目前的部署，俄國至少要拿下烏東，但觀察俄軍目前是三面包圍態勢，進軍烏克蘭可能就不會像進攻克里米亞一樣速戰速決了。

如果俄烏戰事拖到兩、三個月以上，陳松興認為，將傷及全球經濟，也會讓石油、天然氣價格飆升，每盎司黃金的價格也將再度站上2千美元，而目前黃金現貨價格已經飆破1900美元。

烏克蘭的情勢仍不明朗，陳松興指出，目前只從電視畫面上看到俄國飛彈攻擊烏克蘭首都基輔附近的機場，但已經引起恐慌，大家擔心普丁日前發表的演說（誓言要恢復蘇聯的榮耀），進軍目標可能不只烏克蘭，接下來，波羅的海三小國、波蘭都可能是普丁的下一個目標。

俄烏戰事對全球金融市場的影響，陳松興認為，要觀察戰事波及的範圍、持續的時間而定，雖然普丁傾向速戰速決，逼烏國屈服，但是烏國人民抗俄意志堅強，普丁無法輕易取勝，弄不好，烏克蘭可能變成俄國的「越南戰爭」，這是和先前克里米亞戰爭最大的差別；而且，拜登不是先前的川普，外交手段更加成熟，目前已成功聯合歐盟共同制裁俄國，這也是普丁料想不到的。