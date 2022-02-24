俄羅斯今天正式對烏克蘭發動軍事攻擊，也引發部分人士關注中共會否趁東歐緊張情勢大幅升高之際對台灣出手？中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，由於中共並未開始著手進行大規模的人員與物資的動員、集結與前運，共軍現階段也還不具備武力犯台「速戰速決」的能力，短時間內要對台灣發動大規模軍事入侵的可能性偏低，但不排除會增加在台灣周邊武力威嚇的頻率與強度，嘗試迫使我方與華府在某些中共關切的議題上讓步。

揭仲表示，如果共軍要在台海進行大規模的軍事行動，則需要動員、集結大量的人員與物資，光是各類物資就接近三千萬噸；還要把這些人員與物資輸送到可對台灣進行武力投射的戰術位置，光是火車專列可能就超過三千列次；整個動員與運輸的規模，超過共軍以往所投入的任何一場戰爭。但目前中國大陸還沒出現這些徵候。

揭仲強調，更關鍵的是共軍目前還不具備武力犯台能「速戰速決」的條件。以跨海戰略投送能力為例，共軍若要速戰速決，估計第一波就要向台灣投送約12到15個旅的兵力；但在2020年底，共軍集中全軍的海空運輸載具，一次只能投送約7個旅，離標準還有明顯的差距。同時，共軍遂行現代化聯合作戰的能力也還不足；而美軍到目前為止，也還未從印太地區抽調可觀的兵力前往歐陸。

不過揭仲也指出，雖然短時間內中共要對台採取大規模軍事行動的可能性偏低，但不排除會升高在台灣周邊、甚至南海的武力展示或武力威脅，提醒華府必須看重北京在雙邊重大議題上的立場與利益。

揭仲還提醒，或許我方比較該擔心的是，如果兩岸在這段期間出現重大的政治爭議或不預期的軍事意外時，中共也可能會利用華府還無法從烏克蘭情勢完全抽身之際，藉機大幅升高對我方的軍事壓力，意圖迫使我方與華府在某些議題上做出讓步。