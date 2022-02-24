大陸銀保監會日前下發《關於2021年底保險公司銷售從業人員執業登記情況的通報》顯示，截至2021年年底，全大陸保險公司在保險仲介監管資訊系統執業登記的銷售人員為641.9萬人，較2019年底高峰時期的973萬人銳降331.1萬人，降幅達34％。業內人士認為，數量下滑尚未見底，未來仍有進一步減少可能。

回溯2014年，大陸保險行銷員數量僅為325萬人。2015年，保險行銷員資格考試取消，保險從業人員快速增加。但《證券日報》引述清華大學五道口金融學院中國保險與養老金研究中心研究總監朱俊生分析，正由於保險員資格考試的取消大幅降低行業准入門檻，保險公司為快速做大規模而採取人海戰術，導致前幾年保險員快速增長的主要原因。

但人海戰術也是「雙刃劍」，業內人士表示，大量保險員湧入之後，貢獻保費收入也導致投訴量和退保率激增、自保件問題凸顯，不少人被「年薪百萬不是夢」口號吸引而來，但發現向親朋好友賣完保單後，難以拓展新客戶，也就難以繼續留在業界。

根據該《通報》數據顯示，截至2021年年底，大陸國內保險員共有641.9萬人。與2019年、2020年的973萬人、842.8萬人相比，明顯可看到近2年保險員數量的加速流失。