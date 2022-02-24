立法院新會期將要開始，交通部目標是要將〈台鐵公司條例〉在新會期送進立法院，工會昨天說要提自己版本。交通部長王國材表示工會願意提出自己的版本「至少是正向的回應」。

工會要提自己版本的公司化條例，交通部是否有和工會溝通要怎麼調整？王國材表示，台鐵公司化從民國92年開始談，在所有國營事業公司化裡面，台鐵聲音多元，組成也多元，真的非常不容易。這段時間他全省都去跑了一下，也跟台鐵員工做了一些溝通。「我覺得工會願意提出自己的版本就是正向，……以前都不理我。」他當時也談到3家國營公司的模式讓台鐵選，初步看來工會是選中華郵政公司，王國材說他樂觀其成。

王國材表示，以後的條件，工會是希望歷史債務一次清零，但行政院財主單位認為如果清完，在整個政府未來財務分配會造成一些困難，他們也必須留一些錢來做類似防疫或是特殊應用。這部分他會在中間再做一些溝通。目前初步會用類似償債基金的方式進行，但是詳細內容要和行政院再討論。

王國材說，台鐵的改革基礎就是組織，要不然做安全改革或是營運改革，都非常困難。現在還是有很多互相沒有共識的部分，就繼續來談，交通部會提出行政院的版本送立法院，最快下個禮拜。

下周提出之前還會再跟工會見面嗎？王國材說，明天會有一個經過座談完成的版本，已經責成台鐵局長杜微，新的版本要再跟工會討論。王國材強調，當然工會可能還是不滿意的，也沒辦法說一邊的要求全部都接受，這也很難，中間可不可以達到共同同意的平衡點。

王國材說，工會也幫政府想一下，政府財務規劃有很多應用，沒有辦法一次處理。大家如果各退一步，交通部也盡量協助，希望趕快達成好的結論。