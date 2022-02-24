台鐵大甲站站前北側地上物荒廢多年，所有權人遲不拆除，影響站前環境改善工程。（王文吉攝）

台鐵大甲站站前交通與景觀凌亂，市議員李榮鴻爭取3900萬元改善南側站前廣場及鄰近日式宿舍周邊環境，但因站前地上物遲遲無法拆除，影響相關推動工程。立委楊瓊瓔及李榮鴻24日邀集相關單位現勘，台鐵局允諾6月底前拆除站前北側地上物，並規劃為停車空間。

立委楊瓊瓔（右三）及台中市議員李榮鴻（右二）邀集相關單位現勘台鐵大甲站站前環境改善工程。（王文吉攝）

楊瓊瓔及李榮鴻24日邀集台灣鐵路管理局及台中市政府建設局、交通局等相關單位現勘，研商台鐵大甲站站前環境改善處理方式。

大甲里里長黃勝裕說，大甲站南側台鐵局日式宿舍、北側木造房及鐵皮屋閒置多年，環境髒亂，甚至發生治安事件，希望台鐵局和市府能夠加速站前景觀改善，藉由市容整理、停車場等建設，提升公共安全，增加觀光能量。

李榮鴻表示，盧市長很重視大甲的觀光建設，建設局籌編3900萬元經費改善大甲火車站南側站前廣場及鄰近日式宿舍周邊環境營造工程，改造大甲車站成為新的觀光景點。

李榮鴻提到，站前南側小型停車場因配合市府規劃工程必須提供市府使用，因此地方要求台鐵應拆除站前北側租約到期已荒廢多年的永森公司地上物，作為停車場用地，多次要求台鐵未達成共識，因此向楊委員陳情請求協助。

台鐵大甲站南側保留日式宿舍群。（王文吉攝）

台鐵局資產開發中心副總經理劉睿紘指出，車站站前北側建物為早期永森公司向台鐵局所承租興建，雖然早已荒廢未使用，但永森公司仍擁有設定地上權權利，並且每年繳納租金，因此必須協調租戶同意，地上物才可拆除。

劉睿紘感謝楊委員、李議員及地方政府的協助及關心，經過多次協商，承租戶已同意由台鐵局辦理拆除作業，台鐵局正籌編約500萬元經費，會在6月底前完成站前北側建物拆除及設置停車場空間，同時將南側停車空間用地提供市府使用，停車服務決不中斷，請大家放心。

養護工程處副處長林昶穆說明，大甲火車站廣場環境營造工程經費約3900萬元，為結合地方特色將站前老榕樹及藺草文化規劃，相信未來完工後，將吸引青年人口進駐，該工程預計今年4月底前動工，預定年底前完工。

楊瓊瓔表示，大甲火車站為當地重要交通樞紐，車站周邊環境改善計畫談論多年一直未能啟動，在盧市長的支持下，建設局提出「大甲火車站周邊環境改善計畫」，除了將站前老榕樹及藺草文化規劃，加上周邊交通整體規劃及整頓，將讓旅客進出火車站更順暢。