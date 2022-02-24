民眾黨人事傳出異動，黨主席、台北市長柯文哲拍板，懸缺2個月的民眾黨文宣部創意部主任，將由中天電視主播許甫接任，柯文哲24日被問及是否循「璩大成模式」，柯則回說「下標下得很好」；許甫妻子的陳智菡在北市府擔任發言人，她表示，適合的人或對的人，自然會找到適合的位置。

雙北市防疫合作關係好，常被柯文哲說是因為台北市聯合醫院副院長璩大成的妻子就是新北市衛生局長陳潤秋，白天沒討論完的事，晚上還可以繼續討論，許甫和陳智菡夫妻檔也將聯手幫柯文哲操盤輿論。

柯文哲今被問到許甫將接任文宣部主任時，是否循璩大成模式，他僅說「下標下得好」。

陳智菡回應，她還是會聚焦市政工作，黨務人事不便多說，夫妻默契無庸置疑，在家裡什麼都會談，當然也希望，不論工作、家庭都有很好的合作，只要是做對的事情，她都支持。

至於是否向柯文哲推薦人選，陳智菡說，她推薦滿多人的，適合的人或對的人，自然會找到適合的位置。

陳智菡強調，就許甫新聞資歷來說，毋庸置疑，至於社群方面，媒體轉型後有很多社群接觸機會，這樣的人才在目前環境當中，是有被需要的。