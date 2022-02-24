智凡迪科技今（24）日宣布與韓國遊戲公司ACTION SQUARE旗下PC遊戲《ANVIL》開啟經銷合作，成為《ANVIL》官方授權之海外通路經銷商，並於即日起正式推出「MyCard ANVIL專屬卡」， 讓玩家可以透過安全便利的MyCard遊戲支付，於台灣、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、泰國等地區各大合作通路購買《ANVIL》，快速展開遊戲體驗！

動作射擊遊戲《ANVIL》是韓國遊戲公司ACTION SQUARE所開發的首款PC作品，於2021年12月發行，遊戲主打Roguelike快節奏戰鬥及科幻風格，玩家可以任意扮演12位各具特色的破壞者，與好友組隊前往各個星球冒險，探索遙遠未知的星系，並尋找外星文物「金庫」獲取强大遺物來增進能力，對抗蜂擁而至的怪物和强大頭目！玩家將可在《ANVIL》世界中，充分感受Rougelike、挑戰極限、合作冒險等多種遊戲元素與趣味內容。

《ANVIL》Roguelike快節奏戰鬥，組隊探索未知星球！

為滿足各類玩家族群之消費需求，提供更多元的遊戲購買管道，智凡迪科技獲官方授權獨家推出「MyCard ANVIL專屬卡」，即日起在全台四大超商、3C賣場、電腦軟體門市、合作網咖及網路商城正式開賣，讓沒有信用卡的玩家都能在各大通路輕鬆購買，並開放香港、澳門、新加坡、馬來西亞、泰國同步販售，擴大服務海外玩家。