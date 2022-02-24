新竹縣政府獲得客家委員會補助，興建竹東客家音樂村，不過因基地旁土地遭占用，經縣府提出「還地」訴訟且獲得3審勝訴後，占用戶近日雇工拆除，新竹縣長楊文科也指示交通旅遊處爭取後續補助，並調整計畫，規畫為「竹東文化大禾埕」，成為具有多功能展演劇場、竹東知識驛站等複合功能的空間。

地政處指出，先前遭占用的土地面積達3058平方公尺，其中鐵皮建物占用930平方公尺，最高法院去年6月裁定占用戶要返還用地，經縣府出面協調，請占用戶於今年2月底前自行拆除，否則將報請法院強制拆除，而該占用戶也自今年2月中陸續拆除。

交旅處指出，客委會撤銷補助的原因已不存在，不過經過數年的訴訟程序，原先規畫的「竹東客家音樂村」也須做調整，計畫擴增多功能展演劇場、竹東知識驛站（新建竹東鎮立圖書館）、音樂文化埕等複合式空間的「竹東文化大禾埕」，增加縣民的文化、休憩空間。

交通旅遊處長游志祥表示，延續竹東客家音樂村概念的「竹東文化大禾埕」，將有音樂製作室、創作空間，還有半戶外的音樂展演場，提供表演者和觀眾的不同視角，另外，也將具有挑高遮蔭的戲棚架，提供開放劇場遮蔽效果，也依活動需求吊掛表演聲光設備。

未來「竹東文化大禾埕」平日開放社區居民運動休閒、交誼使用，周末可結合音樂、市集、攤商舉辦在地工藝、文創產業等交流活動。另外，與來「竹東文化大禾埕」為鄰的還有竹東轉運中心暨地下停車場，未來竹東鎮公所行政大來也將遷建於此，期望增加民眾便利性。