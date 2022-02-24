泰國財政部24日表示，正利用財政以及貨幣政策雙管齊下，希望2022年能看見4%經濟成長率(GDP)，以及景氣全面復甦。

泰國財長指出，當地央行之前預估，泰國這個東南亞第2大經濟體的GDP，在2020年曾衰退6.2%之後，2021年成長1.6%，然後到了2024年就可望完全復甦。

至於俄羅斯和烏克蘭之間的衝突升高，泰國財長認為，除了影響到貿易外，因為很多俄羅斯觀光客會到泰國遊玩，故觀光業也會受到波及。

根據泰國官方數據，上個月來泰國近13.4萬國際遊客中，約有18%是來自俄羅斯。而在2019年，也就是新冠病毒爆發的前1年，俄羅斯旅客共在泰國花了約1020億泰銖。

自2020年3次降息以支撐景氣迄今，泰國央行已將利率維持在0.5%歷史低點。同時，當地政府自2020年疫情開始以來，前前後後共投入約1.5兆泰銖來拯救經濟。

因為流動性高，泰國政府主要是從自己國內來調度資金，2022年也將向日本借約5億美元。據悉，若日後還有金錢需求，將考慮向國外擴大借款金額。

泰國財政部預估，截至9月的本財政年度，當地政府公債將占GDP的62%，略高於2021年12月的59%。