台灣精銳(4583)將於3月1日舉行上市前業績發表會，預計4月初掛牌上市，該公司今年受惠於自動化產業需求趨勢，中科后里園區三廠產能持續開出，加上疫情趨緩，轉投資日月千禧酒店今年以來住房率維持高檔，法人估計今年營收、獲利可維持雙位數成長，營運再創高峰。

台灣精銳是台灣唯一能自主研發生產超精密伺服系統專用行星式齒輪減速機及高精度齒輪齒排的廠商，主要產品為「精密型行星式減速機」、「齒輪」及「齒排（條）」，營收8成以上來自半導體、面板及醫療設備產業。據點遍布亞洲、美洲、歐洲及澳洲等地區；透過各在地經銷商的行銷通路，可更精準並快速打入當地市場。目前全球具備同樣關鍵技術能力的同業均為國外大廠，如德國WlTTENSTEIN及日本Shimpo。

台灣精銳可開發出眾多型號、尺寸、扭矩等可搭配伺服馬達，具有低背隙，高效率，高輸入轉速，高輸出扭矩，運轉平順，低噪音等特性，可廣泛應用於半導體、面板、生技醫療、航太、電子業及傳統產業等自動化設備及工具機，因此近幾年營收與獲利不斷攀升。

在智慧製造、高度自動化的浪潮下，減速機在製程中扮演相當重要的角色，它不僅可控制馬達輸出轉速的快慢，也可改變伺服馬達的出力、運動方向藉此提升製程的精準度，是生產半導體、光電及電動車等高科技產品所需要自動化設備中為非常重要的關鍵零組件。Global Market Insights 研究報告顯示，2019年精密型減速機市場規模達24.7億美元，在全球市場長期呈現持續成長下，預計到2027年將達到49億美元，在2020～2027年分析期間的平均複合年增長率為9.1％。其中，亞太地區為全球主要製造業生產重地，對於自動化設備及工具機等需求強勁，且在智慧工廠整體趨勢明確帶動下，預計將成為精密型減速機增長最快的區域市場。

該公司行星式減速機屬於精密型，全球市占率約10.3％，垂直整合及自主研發設計能力優於國際其它競爭廠商，擁有超高自製率，2019年、2020年雖然有疫情影響，但毛利率仍可維持50.45％、47.05％。

轉投資日月千禧酒店去年第四季營收季增130％，從去年12月到過年後住房率相當樂觀，主要不需要提出促銷方案，產品銷售單價依照過往標準，沒有促銷下，已經回到疫情前毛利率水準。

該公司2021年營收32.9億元，年增15.8％，前三季稅後淨利6.18億元，年增35.68％，每股盈餘8.48元，預期2021年全年獲利可望超過一個股本。2021年前三季產品營收比重方面，行星式齒輪減速機占比77.74％、齒排占比7.86％、客房及餐飲服務占比10.49％，其它（機械手臂及宴會場地出租）占比3.91％。區域分布方面，亞洲占比66.57％、美洲占比12.64％、歐洲占比20.24％、其它0.56％。

精密機械部門去年前三季營收22.01億元，年增24.2％，獲利6.88億元，餐旅服務營收2.4億元，虧損0.7億元。

台灣精銳後疫情階段接單穩定成長，且日月千禧酒店雖然營收比重不高，但今年毛利率有望回到過去高峰水準，對合併毛利率有明顯貢獻。另外，中科三廠去年投產，產能優化帶動生產效率明顯拉升，法人預期公司今年獲利能力及毛利率都將優於去年。