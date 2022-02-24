TPK-KY(宸鴻科技)(3673)自結2021年第4季稅後盈餘為1.2億元，累計2021年每股盈餘為2.63元。

係季節性庫存調整及客戶產品世代轉換所致，TPK-KY自結2021年第4季合併營收為241.4億元，較上季減少4.1%，由於產品組合改變及營運規模縮減，致第4季營業毛利率略降為3.8%，營業毛利9.2億元；第4季原物料成本金額為200.9億元，佔營收比重為83.2%與前季相當，單季人工成本為17.1億元，佔營收比重由第3季6.6%增加為7.1%，第4季折舊費用持續減少為2013年以來新低，為9.3億元，佔營收比重僅3.8%，較前季4.2%下降，第4季整體營業費用增加10億元，佔營收比重4.2%，較上季8.9億元增加，費用增加主要係公司提撥年終績效獎金，本季營業損失為0.9億元；淨利息費用約為1000萬元，外匯淨收益約400萬元，第4季稅後盈餘約1.2億元，稀釋每股盈餘約0.29元。

就產品別來看，去年第4季智慧型手機(7吋以下)營收受到客戶新舊產品轉換影響，季減7.3%，7-11吋產品整體營收較上季減少14.8%，係因季節性因素及新舊產品轉換所致；筆記型電腦需求仍屬健康，然受到零組件缺料影響，第四季營收僅較前季成長2%。

TPK表示，2021年是公司面對主要客戶產品規格調整之挑戰的第二年，全年營收為1030.9億元，年減10%，因營運規模縮減及產品組合改變，營業毛利自2020年48.7億元降為37.7億元，營業利益率為3.7%，較前一年度4.2%下降0.5個百分點；儘管面對市場環境的各項挑戰，公司營業費用在成本有效控管下，佔營收成本約3.4%，維持與2020年相當，2021年營業淨利為3.1億元，營業利益率0.3%；配合有效現金管理及匯率避險與無風險套利操作，2021年淨利息費用約2600萬元，淨外匯獲利亦達2.4億元，全年稀釋後每股盈餘為2.63元，較2020年EPS 2.53元增加。

在營收結構方面，智慧型手機產品(7吋以下)營收年減35%；平板電腦(7-11吋)產品營收年成長達31%，受惠其強勁需求，可略微彌補小尺寸產品衰退之營收；在筆記型電腦(11-16吋)產品部分，雖整體市場需求仍暢旺，惟受到供應鏈零組件短缺干擾，使營收較前一年度減少4%。2021年TPK整體出貨量達1.1億，較2020年減少10%。

截至2021年12月31日止，TPK-KY帳上現金及按攤銷後成本衡量之金融資產合計餘額為237.6億元，較第3季底345.6億元減少，主要係償還銀行借款，銀行借款餘額由第3季底的273.6億元降為166.6億元；本季資本支出約為1.4億元，2021年全年資本支出約8億元，因公司進行產能調整，故實際支出較原始預估金額低。

TPK-KY第4季EBITDA為15億元，合計全年EBITDA為69.9億元；截至2021年底，公司帳上仍維持淨現金部位。