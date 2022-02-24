俄羅斯宣布開展特別軍事行動，軍事衝突擴大。俄羅斯向烏東出兵，違反2014年簽署明斯克停火協議，以及2015年俄烏德法簽署的新明斯克協議。停火協議未落實，給予美歐制裁理由，美國將於台北時間2/24晚間與G7成員國會面以及發表談話，歐盟亦將於2/24召開緊急峰會。台新投顧出具最新報告，判斷俄烏局勢變化可能發展的3情境，而在3種情境下台股可能的發展。其中最差情境是台股回測半年線，支撐在17000點；而最好的情境是台股快速反彈，指數挑戰18000點。

台新投顧假設的第一種情境，俄羅斯攻擊部分軍事及基礎設施即收手，達成威嚇目的後退回烏東頓巴斯地區。在該情境下，台股快速反彈，指數挑戰18000點，原物料類股開始回檔，半導體股重掌主流。

第二種情境，俄羅斯持續以武力挑釁烏克蘭，各國加大對俄羅斯制裁，同時透過外交斡旋，使衝突漸降溫。該情境下，台股短期回測年線17200點，局勢未緩和前，指數弱勢整理；油價衝高，上游塑化股強勢；內需股受惠未來解封而強勢；電子股表現弱勢。

第三種情境，俄羅斯全面佔領烏克蘭，與西方國家發生大規模戰爭。該情境下，需提防外資撤資台股，回測半年線支撐在17000點，油價持續大漲，塑化股上游表現強勢，金價上漲，概念股強勢。

目前台新投顧認為第二種情境的可能性最高，也就是台股短期回測年線17200點，局勢未緩和前，指數弱勢整理。