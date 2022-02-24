彰化縣大城鄉又爆發一場土雞場確診高病原性禽流感案例，24日撲殺9837隻土雞。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

禽流感讓蛋荒加遽，彰化縣大城鄉又爆發一場土雞場確診高病原性禽流感案例，24日撲殺9837隻土雞，累計今年度彰化縣縣合計通報發生5場高病原性禽流感案，共撲殺11萬4824隻家禽。

彰化縣動物防疫所所長董孟治表示，我國候鳥路徑上游國家，韓國與日本近期持續發生高病原家禽流行性感冒H5N1或H5N8亞型高病原性禽流感病毒，又我國入境候鳥檢體，曾檢出H5N1亞型高病原性禽流感病毒株。

董孟治表示，近日寒流來襲，各地氣溫下降，天氣濕冷，易造成家禽高度緊迫，使得家禽免疫力下降而罹病，呼籲養禽業者應落實場內各項軟硬體生物安全措施，加強場區消毒工作，平時應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場。呼籲請養禽業者落實各項生物安全防疫工作。

彰化縣長王惠美也呼籲比照養豬業者，提升補助改善養雞場設備，提高預防禽流感的能力。縣府統計，去年2月北斗種鵝場撲殺1952隻，12月入冬以來，分別是竹塘蛋雞場撲殺1萬6778隻、大城蛋雞場撲殺2萬5680隻、芳苑土雞場撲殺4萬6759隻。

接著今年一月至二月又發生5場，分別是芳苑蛋雞場撲殺4萬4922隻。竹塘蛋雞場撲殺1萬9368隻。大城蛋雞場撲殺1萬7750隻。二林土雞場撲殺2萬2947隻，今天又撲殺大城土雞場 9837隻。