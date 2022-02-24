大陸網紅梅愛偲過去曾是沒考上大學的魯蛇，在和朋友前往烏克蘭留學後，娶了小他12歲的當地正妹達莎梅，先前曬出嫩妻穿內衣包餃子照引起熱議，更被讚人生勝利組；梅愛偲為愛留在烏克蘭，夫妻倆婚後生下一個混血女兒，住在千坪豪宅，但最近卻深陷俄烏戰爭窘境，急忙逃跑避難。

梅愛偲昔日升大學考試只拿320分，在大陸一間大學都讀不了，輾轉下和朋友去烏克蘭留學，當時他28歲遇到才16歲的達莎梅立刻陷入熱戀，2年後結為夫妻，梅愛偲也在當地買房，兩人還生下一個混血女兒；梅愛偲「魯蛇娶正妹」的勵志故事在網上瘋傳，他先前也大方曬出達莎梅只穿內衣褲包餃子的照片，養眼畫面羨煞百萬網友。

梅愛偲先前也大方曬出達莎梅只穿內衣褲包餃子的照片，養眼畫面羨煞百萬網友。(圖/ 摘自梅愛偲烏克蘭微博)

原本從此過著幸福美滿生活的梅愛偲一家，卻因為俄烏戰爭都毀了，近日梅愛偲頻繁在微博更新當地戰況，稱不時都會看到傘兵從天而降，或是導彈從自家上空飛過，生命安全堪慮；梅愛偲還PO出帶著妻女到地下室逃難，「躲在了地下室，不知道還能不能訂外賣」，簡短字句就能感受到他的無奈與無助。

梅愛偲近日PO出烏克蘭當地戰況，一家人還躲到地下室避難。(圖/ 摘自梅愛偲烏克蘭微博)

而梅愛偲還PO出逃跑影片，簡單收拾帶著行李逃跑避難，也令不少網友擔憂他們的安危，紛紛留言替他們打氣，「注意安全」、「戰爭過後，這幾年烏克蘭都免不了動盪了」、「快去大使館吧」、「祝福全家平安度過這次危機」、「大哥，其他不重要，一定要把嫂子帶回來」「關注好多年了，祝你一家平安」。