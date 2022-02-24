台中市霧峰區農會24日慶祝100歲生日，其中會史館特展也開展，展出重要檔案及文獻等等文物。（黃國峰攝）

台中市霧峰區農會24日慶祝100歲生日，其中會史館特展也開展，展出舊霧峰農會模型。（黃國峰攝）

台中市霧峰區農會24日慶祝100歲生日，霧峰區農會總幹事黃景建指出，未來霧峰農會將以環境永續及環保概念前進。（黃國峰攝）

台中市霧峰區農會24日慶祝100歲生日，舉行「看見霧農」一百周年慶活動，同時也為會史館特展舉行開幕儀式，即日起至12月前，將有一系列的一百周年慶活動陸續登場，霧峰區農會總幹事黃景建指出，霧峰農會下一個1百年將以環境永續及環保概念前進，為台灣永續農業來努力。

台中市農業局長蔡精強指出，很高興霧峰農會會史館落成啟用，因為會史館代表著農會的精神、文化傳承，它承載著霧峰農業發展的艱辛過程，得以讓後人來了解，對未來霧峰農會企業的發展及過往農業政策推行的回顧，都能起到一定的傳承再延續的作用。

黃景建指出，霧峰農會過去從一級產業照顧農民、保障農民收益以及輔導栽種優質農產出發，一直到近幾年的加工與行銷，參加各種賽事與評鑑，將霧峰農產推向台灣甚至國際舞台，就是要讓霧峰這塊招牌擦光擦亮。未來霧峰農會將以環境永續及環保概念前進，輔導霧峰農業成為台灣減碳農業的先驅，為永續農業及台灣土地來努力。

黃景建指出，霧峰農會創會一百周年系列活動以及未來霧峰區農會的目標與展望都將以「永續農業，生態霧峰」為主軸。至12月前，霧峰區農會將陸續出版農會百年史書籍，霧峰菇類產業農學館及霧峰民生故事館重新開幕外，也有農業小旅行以及多款紀念小物等活動，並將於今年底盛大舉行一百周年慶典活動。

霧峰農會會史館展示許多農會歷史文物，展物包含日據時期股金制度下農會發行的股票與舊有農會保險箱，以及重要檔案及文獻等等文物，另增加霧峰區農會創會至今歷年大事展牆，完整呈現農會百年來的重要事蹟及人物，還結合AR系統設置一座互動式媒體模型，民眾可透過手機掃描模型景物，來探索霧峰在地山川地貌與了解在地農業產物與景點。