中部地區批發商「銘利行批發大賣場」董事長江啟文，去年因母親離世，留給他俗稱「手尾錢」160萬元追添至200萬元，採購1批消防裝備並以母親的名義，24日捐贈給台中市消防局，除感念亡母生前熱心公益，及挹注提升台中市消防救災量能。

捐贈者江啟文表示，母親生前樂善好施，長期以來對公益付出不遺餘力，自己自小便耳濡目染，為感念母親無私付出的精神，決定把媽媽的「手尾錢」160萬元做公益，在好友立委黃國書牽線下，決定購買消防裝備捐給台中市消防局，延續母親的大愛。

立委黃國書立委表示，當初江啟文董事長跟他討論，想做公益回饋社會，剛好他正在追台劇「火神的眼淚」，劇中呈現各縣市消防局因經費問題，裝備多有老舊及不足的狀況，不僅影響救災效率，可能導致打火弟兄或被施救者陷入危險，藉此盼保障打火弟兄安全。

台中市消防局指出，這1批捐贈的30台數位無線電、58具擴音式空氣呼吸器面罩等，由消防局副局長楊元吉代表受贈，並回贈江啟文夫婦感謝狀，而這些裝備將就近分配給第七救災救護大隊信義、東英及中區分隊。

台中市消防局副局長楊元吉表示，感謝江啟文董事長夫婦及社會各界的善行義舉，數位無線電能減少消防弟兄進入火場時通訊不良問題，擴音式空氣呼吸器面罩也能確保溝通順暢，這2項裝備，提高同仁救災效率及安全性。

楊元吉指出，台中市政府2022年消防總預算較去年增加1億6千萬元，除了加速汰換更新消防車輛器材與救災裝備外，可望提升全市救災效能，保障市民生命財產安全。