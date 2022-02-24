胰臟癌為國人10大癌症死因第7位，發生人數幾乎等於死亡人數，因此又被稱為「癌症之王」；南投醫院院長洪弘昌表示，化療與手術搭配可提高治癒率，不少患者在治療後，仍可以維持良好的生活品質。

胰臟癌的死亡率極高，診斷胰臟癌後的5年存活率不到5％，日前，資深藝人巴戈也因胰臟癌病逝。

南投醫院院長、肝膽腸胃科醫師洪弘昌指出，胰臟位於後腹膜腔，位置較隱密，胰臟病變長惡性腫瘤，可能沒有明顯症狀，或是症狀與腸胃道疾病類似，而容易被忽略，被確診時多已晚期，治癒率大幅降低。

南投有位60歲男子，因為持續腹瀉、體重減輕症狀，起初以為是胃潰瘍等腸胃不適，由於症狀久未改善，就醫治療檢查，發現胰臟有顆3公分腫瘤，目前還在治療中。

由於胰臟癌存活率低，讓被確診的患者與家屬感到絕望。洪弘昌表示，手術是胰臟癌最主要的治療方式，在治療前也可以透過基因檢測，確定有特定的細胞基因突變或缺陷後，安排適合的免疫治療或標靶治療等處置。

腸胃科醫師黃仲岐指出，胰臟癌大多數為個別發生，僅有不到10％是家族性遺傳，而胰臟癌最主要的危險因子就是抽菸，無論一手或二手菸，其次則為肥胖，另外約有5％是來自於慢性胰臟發炎。

黃仲岐提醒民眾，若為高危險群或是出現食慾不振、體重驟降、上腹痛、背痛及黃疸等症狀時，應盡早就醫，接受專業醫師的診療，透過臨床症狀、腹部超音波等相關檢查以幫助診斷，達到早期治療的效果。

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