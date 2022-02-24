因出售大陸泰州廠，可成（2474）2021年獲利年減近六成，全年每股稅後純益11.31元，約當最近十一年相對低檔，但2021年「雙率」連續第二年成長，毛利率及營益率分別達33％、21.3％。

可成第四季單季毛利率達33.1％，季減2.3個百分點，毛利率季減因營收下滑，年增主要受惠於產品組合調整、折舊費用降低。

第四季稅後純益達33.71億元，季增67.7％、年減75.7％，可成表示，季增主因認列處分資產利益；年減則因2020年第四季認列處分泰州廠利益拉高基期。

累計可成2021年營收新台幣410.95億元，年減50.2，主因供應鏈缺料、運流瓶頸及高基期。排除供應鏈限制影響，營收年減幅度大致符合公司預期；受惠於產品組合調整，平均毛利率達33％，年增6.4個百分點，受惠於毛利率提升、費用管控得宜，營業利益率達21.3％。

全年稅後淨利（歸屬業主）達85.75億元，年減59.4％，每股稅後純益11.31元。

展望未來，可成將持續拓展新產品、新客戶及新的投資機會，以均衡營收來源、降低單一客戶倚賴程度。出售泰州廠造成的比較基期效應今年可望明顯淡化；來自新領域/新產品/新客戶的貢獻，對公司營收及獲利將有所挹注。市場普遍預期下半年長短料況可望緩解，惟仍需密切觀察供應鏈變化、原物料價格，以及股匯市波動。