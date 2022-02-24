俄羅斯2014年入侵克里米亞，包括鉛錠在內的國際非鐵金屬，價格變動不大，近期包括鉛錠價格上揚，主要反應庫存減少的助漲效益，泰銘（9927）不擔憂 供應斷鏈，反而較為關注價格暴漲暴跌的失序行為。

泰銘發言人童新沅24日表示，俄羅斯雖然是非鐵金屬的重要產國之一，不過，泰銘的主要往來對象之一是國際金屬貿易集團嘉能可（Glencore），而鉛錠在亞洲和澳洲也都有重要供應來源，因此，不會因戰事而有斷供情事。

童新沅指出，由於俄國在國際上屬於相對的強權大國，入侵烏克蘭，影響程度難以判斷，後續發展，主要取決於俄羅斯總統普亭的意志和決策。

他說，如以戰事爆發對非鐵金屬價格影響程度，2014年3月，俄羅斯揮軍克里米亞時，當時的國際鉛錠、銅、錫等價格，並沒有太大變動。

童新沅表示，近期的非鐵金屬價格上漲，主要應該還是反應LME庫存的減少，以鉛錠來說，今年1月底的庫存還有52000噸，目前大約只剩下44000噸，明顯有人陸續提貨，此一現象不常發生。

他說，泰銘供貨下游客戶，基本上，雙方訂有長期合約，出貨價格以前一個月的平均價，做為計價基礎，這已是泰銘與客戶雙方的長期共識，唯一擔心的是，非鐵金屬價格暴漲暴跌的市場失序行為。

國際鉛錠價格目前大約是每公噸2300美元上下，台灣時間23日的收盤價約2333美元。