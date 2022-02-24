千附精密（6829）初次上櫃（IPO）普通股股票採競價拍賣方式辦理承銷，今（24）日順利完成，開標結果開標結果最低得標價格73.88元，最高得標價格88.21元，得標加權平均價格76.86元，並訂定承銷價格為66元。

千附精密今天在興櫃交易收盤成交價為83.8元下跌4.39％，收盤均價為84.12元，與承銷價66元相較，投資人若參與公開抽籤中籤，仍有約18元套利空間。 千附精密IPO承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，千附精密公司辦理競價拍賣股數3659仟股，公開申購股數為1599仟股。本次參與投標之投標單筆數共計1225筆，合格標單共計1173筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於2月24日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功。

開標結果最低得標價格73.88元，最高得標價格88.21元，得標加權平均價格76.86元；另依規定，千附精密競價拍賣最低承銷價格為55元，此次辦理公開申購價格為66元，3月1～3日為公開申購期間；3月7日為公開抽籤日。