俄羅斯總統普丁宣布在烏克蘭東部實施軍事行動，受此消息影響，大陸股市24日下跌，上證指數收跌1.7％，深成指收跌2.2％。滬深兩市成交額合計為人民幣（下同）1.36兆元，創五個月新高。

香港信報報導，上證指數24日開低走低，盤中一度低見3400點，下跌88點，跌幅為2.55％，終場收報3429點，下跌59點，跌幅為1.7％，成交額為5697.94億元。

深成指24日盤中低見13093點，下跌456點，跌幅為3.37％，最終收報13252點，下跌297點，跌幅為2.2％，成交額為7929.05億元。

滬深300指數24日收報4529點，下跌93點，跌幅為2.03％。創業板指數24日收報2783點，下跌59點，跌幅為2.11％。

各類股方面，傳媒娛樂股跌逾4％，水泥、鋼鐵股跌逾3％，化工、金融、房地產股跌逾2％，基本金屬、電力、煤炭股跌逾1％。石油股逆市收漲逾5％。