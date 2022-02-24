有些人應變能力差，遇到事情時不知如何解決，時間久了，也容易衍生出問題，尤其面對婚姻，解決夫妻與婆媳問題的能力更加重要。《搜狐網》近日分享3個應變能力差的生肖女，遇到事情時甚至只會哭，讓人看了非常傻眼。

1.生肖馬

屬馬女對家庭盡心盡力，為了證明自己有實力，甚至出現爭搶家務的狀況，但她們卻時常搞砸事情，讓婆婆看了很頭痛，婆媳間也容易發生爭執，但丈夫不僅沒幫她們說話，甚至站在婆婆那一邊，因此屬馬女只能獨自承受，家庭氣氛也變得很差。

2.生肖鼠

屬鼠女抗壓力不佳，導致她們遇到棘手的問題時，容易出現退縮的反應，婚姻中出現爭執時，她們不是想辦法解決問題，反而是用眼淚博取丈夫的同情，雖然當下能緩解氣氛，但問題依舊沒解決，之後仍是爭執的導火線，再者，妻子只會用哭來處理事情，時間久了，丈夫也會感到難以接受。

3.生肖蛇

屬蛇女雖然很聰明，善於動腦筋解決問題，因此在工作上都有不錯的表現，但卻是典型智商高情商低的類型，在婚姻裡，她們像變了一個人，與看待工作的態度不同，常常不知道怎麼解決家庭事務，也不懂得如何處理婆媳關係，經常出於善意為家庭付出，但卻容易被丈夫或婆婆誤會，導致彼此出現嫌隙。