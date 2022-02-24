中市知名喜餅大廠20多名越南籍移工，今天在臺灣國際勞工協會及立委邱顯智陪同下，於臺北舉行記者會出面控訴，因受不了雇主長期不給加班費、違法扣假等行為，希望能申請轉換雇主，卻遭臺中市勞工局消極處理拖延。勞工局指出，已於去年及今年三次主動召開勞資爭議案件協調會，因勞資雙方各持己見協調會未達成共識，勞工局持續盡力協調以維護權益。

越籍移工指出，她們2019年7月來到中部某知名喜餅大廠工作，期間公司常叫她們六、日甚至國定假日工作，臺籍勞工有加班費，但越南人卻沒有；遇到淡季公司就叫他們排休扣年假，沒年假就扣薪水，沒工作時還被逼切結回越南，中間也領不到薪水，資方對員工申訴始終不願處理。

越籍移工說，去年7月她們忍無可忍發動罷工，臺中市勞工局雖有到場卻也沒幫忙解決問題。去年10月他們向中市勞工局提起申訴，原有56名移工想爭取權益，卻因申訴時程遙遙無期心力交瘁退出；她們因不想再被雇主欺負，也不願讓雇主跟臺中市勞工局無視臺灣勞動法律才站出來。

中市政府勞工局表示，去年10月20日接到臺灣國際勞工協會來函陳情，勞工局積極介入，已於去年11月3日、12月15日及今年1月12日三次主動召開勞資爭議案件協調會，但因勞資雙方各持己見，協調會未達成共識，勞工局持續盡力協調以維護權益。

勞工局說，市府今年1月24日亦對該公司啟動勞動檢查，有關違反就業服務法部分，已完成調查程序，現已依行政程序法規定給予雇主陳述意見機會，後續將予以裁處並函復勞動部；由勞動部就移工轉換雇主廢聘事宜依權責處理，此案均依法辦理，包括勞資爭議調解及勞動檢查。

勞工局強調，臺中市重視外籍移工的勞動權益與人權保障，已於東協廣場3樓建置移工諮詢服務中心，不分平假日專人提供諮詢服務，對於境內工作的外籍移工，將持續積極敦促雇主落實勞動法令。