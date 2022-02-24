吳姓被害人因他案遭法院判刑，得入監服刑，吳找了司法黃牛黃姓婦女「喬」入監禮遇，希望能在監獄裡獲得較優厚的待遇及盡快假釋，黃婦以騙術取信被害人，前後得手400萬元，她後來還給被害人的母親200萬元。橋頭地檢署訊後，依法起訴，請法官酌重量刑。

法務部調查局高雄市調查處報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，經查，55歲黃姓婦人於2020年6月對吳姓被害人謊稱，她可以向獄方人員疏通，取得特別待遇，且只要服刑2至3個月，並申請外役監，並可延緩入監執行與提早假釋等，吳姓被害人上當，先付給黃婦200萬元現金。

黃姓婦人後來以中華更生文教關懷協會電腦繕打「刑事延緩執行申請狀」，以吳姓被害人名義表明因家庭與個人身心健康，向橋頭地檢署申請延緩執行，並到橋檢地狀，經檢察官同意延緩一個多月報到執行。

這令被害人誤以為黃婦真有本事，關係深厚。且黃婦貪圖被害人的錢財，又謊稱可利用被害人家族經營的閒置廠房設立咖啡烘焙廠，再次騙取6張支票共200萬元。黃婦將支票存入不知情的女兒李女戶頭，李女於2020年9月先兌現一張到期的30萬元支票存入帳戶。

直到被害人的母親至高雄二監探視時遭拒，這才知道上當。被害人的母親向黃婦討取金錢，黃婦這才要求女兒到銀行取出5張尚未兌現的支票與30萬元現金交還給被害人的母親。

檢方認為，黃婦涉犯刑法詐欺取財罪，且她利用協會職務之便，編造可買通、打點司法人員的假象，向被害人詐取錢財，嚴重影響人民對於司法的信賴，破壞司法公正性，惡性非輕，請求酌重量刑。