生活在這個物價高的時代，除了要工作賺取維持生計的薪水之外，還要想辦法提升自己的生活品質，因此不少人都會去做投資，藉此來賺取讓自己「賺大錢」的機會；但每個人面對投資的心態及性格都大有不同，雖然看似影響不大，但也足以影響投資的成敗，跟著我們一起看看最具有投資頭腦的三大星座吧！

>水瓶座

被認為個性怪異的水瓶座，在投資上易發現亮點。(圖/取自觸Mii)

水瓶座平時在想法上總是與他人不同，因此也被不少人貼上「水瓶座都超怪」的標籤，但這個卻是水瓶座替自己招來財富的重要關鍵；因為水瓶座在做事上具有一套自己的SOP，因此在投資上極有可能會發現到別人所忽略的「亮點」，總能開闢出一條嶄新的吸金之路。

>獅子座

獅子座面對成敗時，得失心並不會很重。(圖/取自觸Mii)

獅子座對於金錢沒有看得很重，因此在面對投資的成敗時，得失心並不足以影響到自己的情緒；這樣的個性在投資上比較不會有大起大落，那些想要贏大一點卻輸到脫褲的情況，在他們身上比較少發生，此種心態在投資的成功率上也會比其他人還要高。

>雙子座

雙子座善於利用人脈資源，進而也能獲取投資利益。(圖/取自觸Mii)

雙子座聰明的腦袋用在投資上可說是相當適合，但最重要的一點是，雙子座具有一些廣闊的人脈及資源，善於交際的他們，總能透過交際的方式來得到有利於投資的消息或是建議，面對別人的建議，他們也會善於去運用，進而在投資上取得利益。

在投資市場上，有人成功，也有人失敗，要知道賺錢的道路上從無捷徑，要適當的調整好心態，如果得失心太重進而也會將自己的財運給趕跑喔！