民進黨昨中常會通過之初選選務工作日程附帶決議，已經印製的文宣是否可繼續發放一事，民進黨組織部今強調，相關規範「不溯及既往」，已印製文宣品，宜先向中央或地方黨部擇一報備。若有個案爭議，認定與處置由選對會做最後決定。

民進黨昨天中常會通過所有黨內初選參選人文宣品，昨天開始不得使用蔡英文總統、副總統賴清德等選對會成員照片，或以任何方式宣稱是「選對會成員表示支持，或唯一支持對象」，違者經檢舉將受處置。但是這項規定不溯及既往，已公開的文宣品不在規範之內。消息一出，黨內炸鍋。

組織部表示，黨部接獲許多擬參選人詢問，針對昨日前已印製文宣品，包含看板、車輛、平面文宣、網路文宣、電視文宣等，是否可以基於資源不浪費原則，持續發完為止。

組織部回應，該規範「不溯及既往」，至於已印製的平面文宣與競選小物，宜先向中央或地方黨部擇一報備。若有個案爭議，其認定與處置由選對會做最後決定。

組織部表示，希望大家遵從黨內的初選規定，進行君子之爭，努力爭取人民的支持，壯大民進黨的基礎。