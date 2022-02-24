民眾若患有B、C肝，務必每4至6個月定期安排肝臟檢查，包括抽血及做腹部超音波檢查。圖為情境照。(亞大醫院提供／林欣儀台中傳真)

台中市64歲趙姓婦人平常有運動習慣、身體不錯，她日前與女兒聊天，女兒意外發現趙婦手掌兩側有「不明紅斑」，經上網查詢資料，推測該紅斑可能為「肝掌」、懷疑與肝癌有關，她趕忙帶趙婦到醫院檢查，確診為肝癌初期，經手術切除後，目前恢復良好。

亞洲大學附屬醫院腸胃肝膽科主治醫師陳政國指出，趙姓婦人有糖尿病、高血壓等慢性病史，她平常經常與朋友外出爬山，自認身體健康，但她日前與女兒聊天、按摩雙手時，女兒發現媽媽手掌兩側有不明紅斑，掌心卻是泛白無血色，心覺有異。

趙婦的女兒用手機搜尋資訊，發現此症狀可能是肝病前兆，軟硬兼施要求媽媽就醫，竟果真檢查出肝癌初期。陳政國表示，肝臟是沒有神經的器官，多數患者在發現肝臟腫瘤時，幾乎已是中晚期，以致於肝癌死亡率居高不下。

陳政國強調，肝癌初期雖不會疼痛，但臨床上有幾種特殊警訊可參考，像是手掌魚際處出現異常紅點或泛紅的「肝掌」、胸前或四肢發現紅點且周圍往外擴散的小血管「蜘蛛痣」，另眼睛黃疸、腹水、肚皮靜脈曲張、手腳浮腫等都可能是肝臟病變警訊。

經檢查，趙婦左肝有2公分大腫瘤，因發現早，只需要手術切除並定期追蹤即可。陳政國說，肝炎、肝硬化、肝癌被稱為肝癌三部曲，若肝臟反覆發炎為治療，根據研究，肝癌從1公分長到3公分最快只需要4至6個月，1年內就可能發展為肝癌中晚期，不但治療預後不佳，風險也高。