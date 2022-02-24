據外電報導，日防衛大臣岸信夫會見美駐日大使期間談及中國「試圖單方面改變現狀」、朝鮮半島、俄烏衝突等問題，稱地區安全形勢不容樂觀，「兩國一定要堅決守護民主、法治等普世價值觀」。此前另有評論稱日美制定的新《日美聯合作戰計劃》草案，有應對所謂「台灣突發事態」的用意。今天（2月24日）下午，大陸國防部舉行大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非大校在例行記者會中以8個字回應台灣問題：「無懼風雨、嚴陣以待」。

譚克非表示，中方注意到有關報導。中方一貫主張，有關國家間的交流合作應有利於維護地區和平穩定，不應針對第三方或損害第三方利益。惡意揣測、黨同伐異，只會製造出更多信任赤字和緊張對立。

譚克非表示，關於台灣問題，一段時間以來，日美無視國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，在各種場合刻意炒作操弄涉台議題，這些惡劣言行不僅向「台獨」勢力發出錯誤信號，給台海和平穩定造成嚴重威脅，也讓國際社會進一步看清，究竟哪些國家哪些人在破壞國際規則、侵害他國主權、製造地區動蕩。

譚克非強調，需要指出的是，這絲毫動搖不了中國人民解放軍捍衛國家主權和領土完整的決心意志。「我們無懼風雨、嚴陣以待，將堅決挫敗任何形式的外部勢力干涉和『台獨』分裂圖謀。」