去年底，Tokens.com 旗下企業「Metaverse Group」完成Decentraland 上價值達 240 萬美元的虛擬土地交易，引發全球社群熱烈討論，炒地皮炒到元宇宙，連藝人也加入搶購虛擬房產熱潮。知名歌手林俊傑就以12.3萬美元的價格買下3塊Decentraland虛擬土地；創作歌手陳零九也在社群媒體上表示自己花了約34萬台幣，買下The Sandbox的一塊虛擬土地，計畫未來要興建住宅，並且開演唱會。也因為企業名人紛紛搶進元宇宙房地產，跟這些名人當鄰居的地塊價值就跟著水漲船高。Meta Tycoon在林俊傑附近的地塊，花5.2以太幣買入一個月，市值就漲到6.36以太幣，漲幅達22%。這只是Meta Tycoon在元宇宙中投資的十二個地塊之一。其他還有的地塊，購買金額為3.59以太幣，僅購入18天，現在增值為15以太幣，漲幅將近4倍，增值幅度讓人對於元宇宙的虛擬房地產，有了無限的想像空間。

對於一般民眾來說，動輒花上百萬千萬在元宇宙購買虛擬土地，門檻太高，但看著虛擬房地產飆漲，不少人也很心動。目前市面上就出現分潤型NFT，小資族可以透過購買虛擬土地NFT，共同持有地產並且分享虛擬房產投資公司的利潤分配，也可以跟上這波熱潮。新加坡Meta Tycoon 就推出了 9,999 個 NFT ，民眾可以透過購買Meta Tycoon的NFT，參與元宇宙虛擬房產的投資。Meta Tycoon會將房地產銷售、租賃所產生的 70% 的利潤分配給所有 Meta Tycoon NFT的 持有者。另外30% 的利潤將返回社區錢包，繼續投資。隨著社區錢包的資金增加，Meta Tycoon就可以購買更多元宇宙中的虛擬地產。

而民眾透過購買Meta Tycoon NFT，除了可以共同擁有元宇宙的房地產之外，也可以透過Meta Tycoon 的Discord頻道，了解元宇宙房地產市場的資訊，譬如哪個區塊被哪家企業或名人購買，地產有無增值的機會，來做為投資虛擬地產的參考。當然，面對越來越多元的元宇宙投資熱潮，民眾還是要多做功課，慎選商品和投資平台，畢竟投資總是有賺有賠，要衡量自身投資風險承擔能力，才能確保投資安全。