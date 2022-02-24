嘉義縣家畜疾病防治所去年底在朴子市查獲黃金獵犬非法繁殖場，將淪為生產工具的14隻黃金獵犬沒入安置，現公告認養，反應出奇熱烈。（嘉義縣家畜疾病防治所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣家畜疾病防治所去年底在朴子市查獲黃金獵犬非法繁殖場，將淪為生產工具的14隻黃金獵犬沒入安置，消息傳出後，許多黃金獵犬紛紛打電話到家畜所要求認養，因電話快被打爆，家畜所決定公告認養，沒想到短短4天就有180多人報名當飼主，為求公平起見，家畜所決定3月3日下午採直播方式公開抽籤，為毛孩找主人。

家畜所去年底接獲通報，指朴子市陳姓民眾疑似有私自繁殖，且有買賣犬隻情事，經會同警方抵達狗場，發現竟是黃金獵犬非法繁殖場，由於陳姓民眾對未植入晶片犬隻來源交代不清，且現場發現催產素、授精管、載玻片及抗生素等非法繁殖相關證物，家畜所當場帶回14隻黃金獵犬，並依違反動保法相關規定開罰陳姓民眾23萬3000元。

家畜疾病防治所所長林珮如說，媒體報導14隻黃金獵犬被沒入後，就不斷有全台各地民眾致電表達有認養意願，為避免認養序位認定引發爭議，才決定公告開放登記認養，沒想到反應出奇熱烈，從21日開發登記到今天，已有180多人上網填具表單，由於每個人大多選填14隻，等於超過2000人次登記。

林珮如說，家畜所沒入的14隻黃金獵犬，只有兩隻是公狗，其餘都是繁殖用母犬，犬齡1到6歲不等，經絕育手術及治療子宮膿包後開放認養，據說有黃金獵犬社群的愛媽、愛爸分享訊息，大家揪團來認養，迴響才如此熱烈。

目前家畜所開放登記日期至28日止，林珮如透露，因名單中有些飼養環境不佳的狗場，會在表單截止日後篩選合適認養人，如篩選後超過2人以上，就會在3月3日下午2點公開抽籤，並在家畜所粉絲專頁直播，每1犬隻抽正取1名，備取2名。