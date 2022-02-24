封測廠華泰(2329)董事會通過2021年合併財務報告，全年合併營收159.5億元，營業利益18.76億元，稅後純益為15.3億元，歸屬於母公司業主淨利15.3億元，每股稅後盈餘(EPS)2.24元，雙創近24年來的獲利新高記錄。

華泰去年第四季合併營收40.61億元，季增2.82%、年增17.87%，第四季毛利率22.24%、營業利益率15.94%，亦分別較去年第三季成長27.8%及53.9%，去年第四季稅後純益為5.3億元，季成長48.9%。綜觀來看，獲利持續穩健成長。

去年華泰受惠IC封測業務暢旺，在快閃記憶體封測與邏輯IC封測需求帶動下，加上去年第四季電子製造服務事業中心(EMS)業務轉強，使得去年第四季營運有亮眼表現，獲利維持高檔水準。

展望後市，為掌握5G通訊所帶來數據儲存市場的龐大商機，華泰將持續深耕快閃記憶體市場，強化高階封裝產品發展。並與頎邦策略合作，開發5G通訊、物聯網AIoT、車載等相關應用領域產品，包括覆晶系統級封裝(FCSiP)、覆晶球閘陣列封裝(FCBGA)、覆晶晶片尺寸封裝(FCCSP)等高階封裝產品，以提高產品附加價值，進而推動業務動能，為營運成長帶來助力。