鑽針廠尖點(8021)110年每股盈餘為3.14元，公司董事會決議每股配息2.3元，以殖息率約5.87%，受到產業淡季及工作天數較少所影響，尖點總經理特助張啟訓表示，第1季營運將較去年第4季下滑，下滑幅度約在個位數百分比，預期Q1將是全年營運谷底，整體營運可望逐季成長。

尖點今天舉行法說會，尖點110年第4季合併營收為10.08億元，季減4.2%，年增19.9%，營業毛利為3.24億元，季減5.6%，年增2.8%，單季合併毛利率為32.1%，季減0.4個百分點，營業淨利為1.58億元，季減12.7%，年減3.8%，營業淨利率為15.6%，稅後盈餘為1.03億元，季減21.8%，年減0.5%，單季每股盈餘為0.72元；累計110年合併營收為37.74億元，年增26.9%，營業毛利為12.34億元，年增27.3%，合併毛利率為32.7%，年增0.1個百分點，營業淨利為6.43億元，年增37.6%，營業淨利率為17%，稅後盈餘為4.47億元，年增58.6%，每股盈餘為3.14元。

受到產業淡季及工作天數較少所影響，張啟訓表示，第1季營運將較去年第4季下滑，下滑幅度約在個位數百分比。

儘管第1季受產業淡季影響，張啟訓表示，尖點自2019年開始執行聚焦策略，專心PCB鑽針及鑽孔服務，對於今年整體營運仍維持樂觀看待，預期Q1將是全年營運的谷底，後續隨產業需求回升及產能增加，營運可望逐季成長。

就PCB產業來看，張啟訓表示，IC載板及伺服器看起來還不錯，成長力道強，汽車板差異較大，軟板及傳統PCB較平緩，公司持續朝高階鑽針發展，目前傳統PCB板佔公司營收比重30%，IC載板佔比約26%，HDI約佔20%，軟板5%，預估全年營運將較去年高個位數成長，毛利率31%到34%。

尖點亦維持原本擴產計畫不變，但由於設備交期略有延誤，導致鑽針產能擴充的時程會略為延宕至今年第3季初，預計在擴產完成後月產能可由去年下半年的2500萬支提升至2800萬支；鑽孔代工規模亦會提升，預計自下半年起逐步到位，整體產能約增加10%，但實際幅度需視客戶需求及進機進度而定。

尖點預估，2022年的資本支出金額約為6億元，折舊費用預計增加3600萬元。