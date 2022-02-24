元大金及旗下子公司再度通過通過ISO14001環境管理系統驗證，除了已連續六年拿下，該認證，獲英國標準協會（BSI）頒發驗證聲明書，元大金更開金融業先河，首創「環境永續績效資料庫」，以此更加 落實減碳減廢工作執行。

其中在信用卡方面，元大金控子公司元大銀行旗下全系列信用卡別，已全面通過ISO14067產品碳足跡查證，每張信用卡的碳足跡產量約850g，而元大銀也預期，信用卡產品減碳量於5年內將可達到3%以上，同時元大銀也推廣數位金融服務，提升電子對帳單與線上申請服務，攜手客戶促成低碳經濟的目標。

元大金同時也是全國唯一金融業執行廢棄物秤重覆蓋率100%的金控公司， 不僅推動廢棄物減量，同時全面推動秤重進行量化管理，對一般生活垃亦圾採取減量（Reduce）、再利用（Reuse）、回收（Recycle）的3R管理措施。元大金亦透過推行無紙化專案，以主管會議為表率增購電子行動設備，取代大量紙本會議資料，使用紙張的比率大幅下降達50%。

而除了透過持續性的水足跡盤查、溫室氣體盤查，掌握集團整體節約用水、溫室氣體減量的績效，為使盤查工作更有系統的整合與管理，元大金控指出，因此著手建置內部環境永續績效資料庫，這也是國內第一家金融業者建置這種「永續資料庫」，並以此追蹤各分支機構於廢棄物、用水量、溫室氣體排放的情形，而且是長期的紀錄與追蹤，同時藉由完整的大數據分析，不僅對各分支機構環境永續的績效一目了然，更能精進元大對於環境管理的持續承諾。