電動機車共享服務品牌GoShare於24日宣布與潤泰創新合作，推出GoShare for Home和GoShare for Office兩大方案，將電動機車共享體驗快速導入居家與辦公空間，打造新型態智慧住宅與永續商辦。

GoShare for Home與GoShare for Office的全台首發，將分別設於潤泰創新位於新北市二重重劃區的精品旗艦住宅「五谷王建案」，以及台北市南港區的國際級智慧節能永續商辦「玉成企業總部大樓」，並於落成後正式上路。

GoShare指出，融入環保節能思維與多元聯網服務的智慧建築已蔚為趨勢，全台智慧建築數量短短五年就成長近兩倍。看準數位科技與一站式服務是房地產業的成長新契機，GoShare把共享電動機車租借服務帶入社區與商辦，消費者去附近用餐購物時，不必開車或另外叫車，在家門口和公司樓下就能騎乘電動機車，輕鬆抵達周邊生活圈；同時開創大樓公設新面貌，提升便利性、科技力與附加價值。

GoShare新事業總監姜家煒強調：「讓個人和企業更方便地使用綠色交通，是GoShare長期以來的目標。共享電動機車服務與建築的創新整合，就為都會發展帶來了新想像。GoShare很高興攜手潤泰創新，在最新指標建案中迅速建置最完整的Gogoro智慧電動機車體驗，拓寬住宅和商辦的生活機能與服務範疇，並作為日後擴大合作的基礎，讓永續生活成為未來標配。」

潤泰創新國際董事長簡滄圳表示：「潤泰創新秉持永續經營理念，將 ESG 指標納入產品與服務佈局，包含引進智慧建築設計、推出e化智慧住宅體驗、建設電動車友善社區等領先業界的革新。GoShare與潤泰創新的理念一致，都運用科技創新為都會轉型賦能。雙方合作將環保高效的電動機車服務導入潤泰創新的精品住宅與頂級商辦，讓城市更人性化，帶動更多住戶與企業一起邁向宜居城市。」