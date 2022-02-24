俄國開戰威力不小，台股摜破17600點，收17594點暴跌461點，勞動基金運用局表示，代操部位目前還有490億元（絕對報酬240億元、相對報酬250億元）尚未撥款，將伺機撥款，至於自營部位已持續逢低加碼。

勞動局指出，台股已經多頭了2、3年，最近好不容易有機會撿便宜，應該要趁機下手、逢低加碼績優股，尤其台灣整體產業基本面佳。

勞動局進一步說，投資挑股標的條件包括：長期展望佳、殖利率一定水準、企業營收穩健，目前台灣有很多科技產業是世界頂尖的範圍，績優個股並不難挑。